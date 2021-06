Päästeameti majutusasutuste reid: valdav enamus ei vasta nõuetele

Kõige enam puuduseid esines evakuatsiooniteede ja -pääsude ning esmaste tulekustutusvahendite osas. «Samuti võib eraldi välja tuua tegemata jäetud küttesüsteemide hooldused ning puuduolevad tulekahju korral tegutsemise skeemid ja tuleohutuse meelespead,» ütles ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Viimased on vajalikud selleks, et külastajad teaksid võõras kohas, millist väljapääsuteed kasutada ning kuidas tulekahju korral käituda.

Majutusasutuste tipphooaeg on algamas, kuid hooneid ei ole veel jõutud korda teha. «Tuli ette, et tuleohutuspaigaldiste hooldused on küll tellitud, kuid veel tegemata. Oli ka asutusi, kus leiti, et kui hoones külastajaid ei ole, siis võib kulude kokkuhoiu eesmärgil tuleohutuspaigaldised ka hooldamata jätta,» lausus Mõttus.