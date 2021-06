MÕTLEMAPANEV ⟩ Tähelepanuhäirega naine jagab, kuidas mõtestas enda jaoks ümber koristamise

Meg ei ole kunagi osanud hoida korda päeva jooksul aeg-ajalt koristades nagu enamik inimesi. Seda seetõttu, et Megil on raske hoida tegevustel tähelepanu. Seetõttu on ta alati hoidnud koristamise aegadeks, mil on segadusest ülekoormatud ja stressis. Sel viisil elamine pani ta aga tundma ennast läbikukkumisena, eriti oma partneri või korterikaaslaste ees, kirjutab ta lehel Apartmenttherapy.com.