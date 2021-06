STATISTIKA ⟩ Miks meil nii vähe laenuga kinnisvara on?

Esimese asjana rõhutas Rebane, et inimeste igakuised kulutused sõltuvad suuresti inimese elujärjest. «Mida kõrgem on elujärg, seda vähem kulub sul proportsionaalselt enda elus hoidmise ehk toidu peale. See tähendab automaatselt, et rohkem raha jääb kestvate asjade, näiteks kodu jaoks. Sel põhjusel on ka jõukamates riikides kinnisvarahinnad kõrgemad. Kui Eestis peetakse üle 3000 euro ruutmeetri kohta ülikõrgeks hinnaks, siis Helsingis algab ülikõrge hind kuskil 7000 eurost ruutmeetri kohta,» selgitas ta.