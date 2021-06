Ekspert: Kinnisvarabuum on inimeste peas

Vahteri sõnul ei näita ka Tallinna korterite hinnastatistika ülekuumenemist. «Tänavu maksis pealinna korteri ruutmeeter mullusest keskmiselt 6,6 protsenti rohkem ja see on täiesti tavapärane hinnatõus. Ohumärk on enam kui 10-protsendiline hinnatõus ja selliseid aastaid on viimase kümnendi jooksul olnud mitmeid. Seega pole tänavune kevad statistika poolest kuidagi eriline,» ütles Vahter ja lisas, et ka aasta lõpuks peaks hinnatõus pigem alla 10 protsendi jääma.