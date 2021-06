SISEKUJUNDAJA NÕUANNE ⟩ Kuidas sisustada kodu moodsalt ja nutikalt

Millist stiili eelistada, et tehnoloogia ja interjöör omavahel sobituks?

Sisekujundaja sõnul pole kodu nutikaks muutmiseks vaja suurejoonelist remonti ega uute kaablite paigaldamist. Lisaks on seadmete paigaldamine tänapäeval nii lihtne, et vaja pole spetsialisti abi. Sama kehtib ka interneti-ühenduse kohta.

Kui aga mõelda, milline stiil sobiks kõige paremini nutikasse kodusse, siis minimalism on see, mida tulevikku silmas pidades tasuks eelistada. Interjööri loomisel on oluline tunda erinevust askeetliku ja funktsionaalse elu vahel. Minimalism võimaldab Ilmere sõnul luua mugava ja funktsionaalse interjööri, mille puhul kasutatakse vaid väga väikest hulka kvaliteetseid esemeid.

Interjöör võiks põhineda kahel värvil, kolmas peaks olema n-ö aktsentvärv. Minimalistlikku stiili iseloomustab tuhmide neutraalsete värvide kasutamine. Kõige populaarsemad neist valged, hallid ja mustad toonid. Aktsentvärvidena kasutatakse erksaid ja rikkalikke toone – punast, kollast, sinist. Materjalide osas tasub eelistada kõike looduslikku – poleeritud kivi, haruldane puit, klaaspinnad, lakitud lauad ja marmor.

Nutikas vannituba – oluline on mööbli asukoht

Vannituppa võiks valida pesumasina, mis käivitaks pesutsükli automaatselt. Nutikaid pesumasinaid on võimalik mobiiltelefoni abil juhtida kõikjalt – kontorist või kõrvalruumist. Nutikat vannituba sisustades tuleb mõelda mööbli paigutusele, et olemasolevat interjööri ei oleks vaja muude lahenduste rakendamisel ümber kujundada. Kindlasti on üks olulisemaid tingimusi riiulite ja kappide kinnitamine seina külge nii, et mööbli jalad ei puutuks põrandale. Nii on mugav ise vannituba puhastada ja võib kindel olla, et robottolmuimeja saab seal vabalt liikuda.

Vannituppa valitakse enamasti samuti neutraalsed toonid - valge, hall, liivakarva - või kasutatakse puitimitatsiooniga materjale. Mööbel võiks olla puidust või plastikust, kuid kuju peaks olema geomeetriline – sümmeetriline või asümmeetriline. Sõltuvalt eelarvest saab valida näiteks kivipinnaga kapid ja kivivannid, mis on jätkusuutlik materjal ning näeb kõigele lisaks äärmiselt maitsekas välja. Kui vannitoas on ruumi üksnes duši jaoks, siis on hea võimalus valida endale vihmadušš, mida on võimalik termostaatidega reguleerida. Ja loomulikult LED-tuledega peeglid, mis on varustatud mugavate sensoritega.

Köök – targa kodu kuninganna

Üks efektiivsemaid alasid on igas kodus kahtlemata köök. «Valida võiks nutika külmkapi, mis on varustatud WiFi-ühenduse, enesediagnostika, optimaalse režiimi tuvastamise ja muude sarnaste funktsioonidega,» sisekujunduse ekspert. Kohvimasinaid seevastu on võimalik seadistada nii, et hommikul on värske kohv alati ootamas. Samas kui mitme kasuliku funktsiooniga – WiFi-ühenduste, kaugjuhtimispuldi ja veetemperatuuri reguleerimise võimalusega – nutikad veekeetjad on samuti hindamatud abimehed igapäevases elus nii kodus kui tööl.