PILDID ⟩ Nõmme mändide all müüakse uhket juugendstiilis villat, millel on enam kui sada akent

19 meetri kõrguses hoones on enam kui sada akent. Maja katust ja fassaadi ehivad mitmed skulptuurid ja ehisribad. Hoones on pilkupüüdev paraadtrepp, mille kohal olevat vintskappi kroonib vaatetorn, kust on hea ilma korral võimalik isegi Keilat silmata.