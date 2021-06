Ära viska ära! Populaarse 90ndate mänguasja eest võib internetis saada kuni 8000 eurot

TheToyZone analüüsis üle 300 mänguasja, et selgitada välja, milliste eest saab internetis aastal 2021 kõige rohkem raha, kirjutab apartmenttherapy.com. Konkurentsitult juhivad edetabelit praegugi kõikjal poodides leiduva Ty (ameerika ärimehe H. Ty Warneri loodud firma) tehtud pehmed mänguasjad. Esikohal on 1997. aastast pärit «Rainbow the Chameleon» kaisuloom, mis läks eBay's müüki 40 000 euro eest ja ka järgmised kaheksa mänguasja on Ty toodetud.