ÜLLATUS ⟩ Vaata, millisest Tallinna linnajaost leiab kõige kiirema tasuvusajaga üürikorteri!

Kiire tasuvusajaga üürikorterite hulka kuuluvad veel ka Nõmme ja Pirita ühetoalised ning Nõmme kolmetoalised. «Eeldus, et kahetoaline on kõige nõutum kraam, vastab tõele nii üürnike kui ostjate seas,» rõhutas Saksing ning lisas, et paraku ajab see ka ostuhinna kõrgeks ning viib tulususe madalal.