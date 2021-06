Eesti astus olulise sammu võitluses ühekordsete plasttoodetega

Ühekordsete toidunõude ja muu plasti merre sattumine on üleilmne probleem. Täna kooskõlastusele saadetud jäätmeseaduse-, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatuste eelnõu paneb suure rõhu just ühekordsete toidupakendite ja joogitopside kasutuse vähendamisele ning neile keskkonnasõbraliku asenduse leidmisele.

Kõik kohalikud omavalitsused on eelnõu järgi kohustatud hiljemalt 1. jaanuariks 2023 tagama, et nende territooriumil peetavatel avalikel üritustel kasutatakse lahtise toidu ja joogi serveerimiseks korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Pakendiettevõtja peab tagama, et müügikoha territooriumil on tagatud pakendijäätmete liigiti kogumise võimalus pakendatud kauba lõppkasutajatelt või tarbijatelt.