Üks ebameeldivamaid osasid suurema koosviibimise korraldamisel on pidev edasi-tagasi tuuseldamine. Ajakulukamaid tegevusi selle juures on kohvi tegemine, mis hõlmab palju ootamist ja aeglast vee valamist. Siin on viis, mille abil saad koosviibimist rohkem nautida.