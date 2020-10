GALERII ⟩ Ärimees Tiit Arro müüb maha saare ja mõisa, et unistuste reisile minna

Ärimehe sõnul saab iga asi ükskord otsa – nii ka tema päevad mõisahärrana. «Mõisa ajalugu ulatub 16. sajandisse, minu ajalugu siin on aga 20 aastat. Loodan, et mõis leiab endale hakkaja omaniku, kes seda edasi arendab,» räägib Arro Kodustiilile.

Arro sõnul on mõisa ainsaks pikaajaliseks omanikuks olnud Bellingshausenite perekond, kellest lausa kaks liiget on ümber maailma purjetanud. Kuulsaimat neist peetakse ka Antarktika avastajaks. «Eks see ajalugu on innustanud mind. Sel aastal tehti Antarktika avastamise tähistamiseks sinna mälestusekspeditsioon. Loodetavasti saan ka ise selle teekonna ühel päeval ette võtta, kuid seda umbes kümne aasta perspektiivis,» lisab ta.